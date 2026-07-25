Денис Майданов и «АвтоВАЗ» подарили новый автомобиль герою СВО

Герою СВО вручили «Ладу Весту» от Дениса Майданова и «АвтоВАЗа»

Герою специальной военной операции Дмитрию Курскому и его семье вручили новый автомобиль «Лада Веста». Эту акцию провел депутат Госдумы и артист Денис Майданов при поддержке «АвтоВАЗа», детали торжественной церемонии парламентарий разместил в своем официальном телеграм-канале .

Автомобиль Дмитрию Курскому передали на площадке Единого центра поддержки участников СВО в Москве. Эта акция стала финальным этапом масштабной благотворительной инициативы. Ее Денис Майданов реализовал во время своего юбилейного концерта «Я голосую за жизнь» в Государственном Кремлевском дворце.

Все деньги от реализации билетов на этот концерт певец передал в Фонд «Защитники Отечества». Средства направят на адресную помощь участников СВО.

К благотворительной программе также подключился автоконцерн «АвтоВАЗ». Корпорацию представил ее генеральный директор Максим Соколов. Автоконцерн предоставил подопечному «Защитников Отечества» тот самый автомобиль «Лада Веста».

Старший лейтенант Дмитрий Курский награжден медалью «За отвагу». Он кавалер трех орденов Мужества. Военнослужащий получил тяжелые ранения во время боев на Запорожском направлении летом 2023 года.

В памятной церемонии также принял участие заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов. Поддержать Дмитрия Курского приехал его брат, он учится в Университете гражданской авиации.

Ранее Денис Майданов поблагодарил энергетиков за надежное электроснабжение Одинцовского округа.