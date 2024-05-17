военкомы начали отлавливать призывников-херсонцев | 360°

Спецоперация 17 мая 2024, 10:09 Военкомы с Западной Украины начали отлавливать призывников-херсонцев Подпольщик Град: украинские военкомы задерживали херсонцев на блокпостах Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Сотрудники украинских военкоматов стали активно задерживать на блокпостах жителей Херсонской области и отправлять их в зону боевых действий. Об этом РИА «Новости» заявил командир подпольной организации «Херсонское сопротивление» с позывным Град.

Он подчеркнул, что военкомы с Западной Украины забирают только херсонцев, а жителей других областей отпускают после проверки документов. Подпольщик добавил, что сотрудники военкоматов действуют жестко и не обращают внимания на отсрочку от призыва.

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«Такие действия обусловлены тем, что власти понимают, что многие жители города ждут тихо, когда украинская власть уйдет и с облегчением примут новую власть», — указал Град.

Сотрудники украинских военкоматов также тщательно ищут в Херсоне призывников и даже взламывают квартиры жителей, чтобы набрать необходимое число мобилизованных, рассказал он. По его словам, присланные из Одессы и Киева военкомы передвигаются по городу на автобусах. Как правило, они говорят на русском языке, ловят призывников на улицах и опрашивают местных жителей, отметил подпольщик.

Ранее представители подполья рассказали, что сотрудники военкоматов боятся оставаться в Херсоне ночью, потому что они опасаются расправы. Работники ТЦК каждый вечер уезжают в соседние города.