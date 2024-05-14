Сотрудников военкоматов из Западной Украины уличили в страхе перед жителями Херсона | 360°

Мир 14 мая 2024, 07:49 Сотрудников военкоматов из Западной Украины уличили в страхе перед жителями Херсона РИА «Новости»: сотрудники военкоматов Украины стали бояться ночевать в Херсоне Aziz Karimov/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Работники военкоматов из западных областей Украины опасаются оставаться на ночь в Херсоне, потому что боятся расправы. Об этом РИА «Новости» заявили источники в пророссийском подполье города.

По словам собеседников агентства, сотрудники мобилизационных команд военкоматов ночуют в окрестностях Николаева. Днем они перемещаются на синих микроавтобусах Volkswagen с одесскими и киевскими номерами и ловят местных жителей. Их задачей является «нахватать максимум местных, даже при наличии документов на отсрочку, а потом уже разбираться», подчеркнул источник издания.

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«Эти сотрудники присланных в Херсон западных ТЦК не ночуют в городе. Каждый вечер они организованно убывают в сторону Николаева. Боятся возмездия местных», — добавил собеседник агентства.

Местное население прячется от сотрудников военкоматов, поэтому улицы Херсона в последнее время опустели, указал источник издания.

Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой украинский военком в Одессе избил железными костылями девушку, которая снимала на телефон насильственную мобилизацию. На заднем фоне видно, что военные забрали сопротивляющегося молодого человека и затолкали его в автобус.