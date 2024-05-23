Водителя трактора контузило при ударе дроном по Брянской области
Богомаз: беспилотник ударил по трактору с водителем в кабине в Брянской области
В Брянской области украинский беспилотник ударил по трактору с водителем в кабине. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Боевики ВСУ атаковали дроном-камикадзе село Демьянки Стародубского муниципального округа. По его словам, украинские военные целенаправленно ударили по сельскохозяйственной технике, работающей в полях.
«В результате террористической атаки водитель трактора получил легкую контузию. Ему оказана вся необходимая медицинская помощь», — уточнил Богомаз.
Трактор, который атаковал дрон украинских боевиков, получил серьезные повреждения. Оперативные и экстренные службы работают на месте.
Утром боевики ВСУ ударили по Яковлевскому городскому округу в Белгородской области. Над селом Красный Восток система противовоздушной обороны сбила беспилотник. Рухнувший дрон на второй этаж частного жилого дома сдетонировал. Погибла женщина