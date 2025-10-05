Водителя грузовика ранило в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области

Водитель грузовика получил ранения в результате атаки беспилотника ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

По его словам, удар пришелся по грузовому автомобилю в селе Красный Октябрь Белгородского района. Водитель получил множественные осколочные ранения рук и ног, а также ожог кисти. Пострадавшего сначала доставили в Октябрьскую районную больницу, а затем перевезли в городскую больницу № 2 Белгорода для дальнейшего лечения. Грузовик в результате атаки получил серьезные повреждения.

Также Гладков сообщил, что беспилотники ВСУ продолжают атаковать Белгород. В результате детонации одного из дронов загорелся автомобиль — пожар оперативно потушили сотрудники МЧС. При этом повреждения получили еще два соседних транспортных средства. Все экстренные службы продолжают работать на месте происшествия, отметил губернатор.

Ранее Гладков также сообщал, что в селе Мокрая Орловка Грайворонского округа в результате минометного обстрела ранен заместитель главы поселения Игорь Кушнарев. В тяжелом состоянии его доставили в Грайворонскую ЦРБ.