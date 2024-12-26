Водитель участвовал в подготовке покушения СБУ на офицера Минобороны

ФСБ: к организации покушения на офицера Минобороны привлекли его водителя

Покушение на одного из руководителей Минобороны России планировали совершить при помощи его водителя, который является тестем украинского агента. Об этом сообщили в ФСБ.

Силовики сорвали серию покушений на высокопоставленных военнослужащих оборонного ведомства, принимающих участие в спецоперации на Украине, и их родственников. Четырех россиян, подозреваемых в подготовке к нападениям, задержали.

Один из них в ноябре 2024 года прибыл в Москву под видом депортированного лица. Он забрал из тайника самодельное взрывное устройство, замаскированное под пауэрбанк, и систему видеонаблюдения. Зарядку с взрывчаткой на магнитах он должен был заложить под служебный автомобиль одного из сотрудников Минобороны, водителем которого был его родственник.

Подрыв планировали осуществить дистанционно — с территории Украины. В подготовке к теракту также принимала участие завербованная супруга прибывшего в российскую столицу агента.

В ФСБ ранее рассказали, что один из задержанных россиян работал с украинскими спецслужбами под псевдонимом Тесла.