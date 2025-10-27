Силы ПВО уничтожили беспилотники над Ростовской областью

Силы противовоздушной обороны сбили несколько беспилотников над Ростовской областью. Об этом заявил глава региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале .

«Этой ночью в Ростовской области силы ПВО уничтожили и подавили БПЛА в Миллеровском и Шолоховском районах», — заявил он.

По данным экстренных служб, на земле не зафиксировали последствий. В результате случившегося никто не пострадал.

Также беспилотники атаковали Москву. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что средства ПВО сбили ночью до 30 дронов на подлете к городу. Он отметил, что на месте падения дронов работают специалисты экстренных служб.

За прошлую ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 82 украинских дрона над Россией и акваториями Черного и Азовского морей. Больше всего БПЛА ликвидировали в Брянской и Тульской областях.