Водитель «Камаза» погиб из-за мины ВСУ на трассе «Новороссия»

Водитель «Камаза» подорвался на мине, сброшенной украинским БПЛА «Баба-яга» на трассе «Новороссия». Об этом в своем телеграм-канале заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Боевики ВСУ с помощью беспилотника заминировали трассу на границе между Херсонской и Запорожской областями.

«Мины были разбросаны на проезжей части и у обочин. Они срабатывают на движение, поэтому представляют смертельную опасность для гражданского транспорта», — уточнил глава региона.

По его словам, из-за мины также получили повреждения несколько машин, которые везли квартирные блоки для объектов в Геническе. Участок трассы перекрыли, на месте работают саперы.

Сальдо призвал водителей оставаться предельно аккуратными на дорогах.

Ранее командир отделения подразделения противодействия БПЛА с позывным Кот сообщил, что украинские беспилотники стали летать выше. ВС России активно применяют FPV-перехватчики «Елка».