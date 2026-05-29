Из-за новых российских перехватчиков беспилотники ВСУ стали летать выше

Применение новых FPV-перехватчиков «Елка» вынудило ВСУ увеличить высоту полетов их беспилотников, рассказал командир отделения подразделения противодействия БПЛА с позывным Кот. Об этом сообщил ТАСС .

По его словам, по сравнению с 2023 годом тактика сильно изменилась. Раньше украинский беспилотники летали на высоте 150-200 м. После появления «Елки» которую разработали в Москве, их стали очень много сбивать, и противник начал поднимать свои БПЛА выше — до 900-1200 метров.

Военный подчеркнул, что «Елка» не несет никакого заряда и сбивает вражескую технику за счет кинетического удара. Это позволяет применять FPV-перехватчики в населенных пунктах и на трассах. При этом они позволяют сократить расход дорогостоящих ракет ПЗРК.

Ранее стало известно, что минувшей ночью средства ПВО сбили над территорией России 208 беспилотников ВСУ.