Водитель грузовика пострадал при атаке украинского дрона-камикадзе у Шебекина

Гладков: ВСУ атаковали два округа под Белгородом, есть пострадавший и разрушения

Дрон-камикадзе атаковал грузовик на объездной дороге у Шебекина. Пострадал водитель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

В селе Муром Шебекинского городского округа беспилотник упал на крышу частного дома и взорвался, по Зиборовке украинские боевики окрыли артиллерийский огонь. Там в одном из жилых зданий выбило окна.

«Мужчине с осколочными ранениями мягких тканей ноги, поверхностным осколочным ранением правого предплечья бригада скорой помощи оказала медицинскую помощь на месте», — написал глава региона.

Под ударом оказался также Грайворонский городской округ. В селе Безымено дрон-камикадзе атаковал многоквартирный дом.

«После повторных сбросов взрывных устройств с беспилотников сгорел частный дом, еще в одном доме пробита крыша, возгорание потушено», — добавил Гладков.

Еще одна частная территория получила повреждения в селе Новостроевка-Первая. После атаки со стороны украинских военных начался пожар, огонь охватил дом, гараж и сарай.

Ранее боевики обстреляли поселок Октябрьский. Ранения получили девятимесячный мальчик и трое взрослых. Младенца срочно доставили в больницу с минно-взрывной и закрытой черепно-мозговой травмой. Повреждения во время этого удара получили минимум 17 частных жилых домов, один их них полностью разрушен.