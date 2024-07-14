Младенец и трое взрослых пострадали при обстреле под Белгородом

Гладков: при обстреле поселка под Белгородом ранили ребенка, женщин и мужчину

Поселок Октябрьский в Белгородской области подвергся атаке со стороны украинских боевиков. Ранения получили четыре человека, включая младенца, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

Он уточнил, что в результате обстрела ВСУ из реактивных систем залпового огня (РСЗО) двух женщин и мужчину увезли в больницу с минно-взрывными травмами и баротравмами.

Раненого девятимесячного ребенка привезли в детское медучреждение, его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Предположительно, у мальчика минно-взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы. Всем пострадавшим медики оказывают необходимую помощь.

Глава региона добавил, что при атаке получили повреждения 17 частных жилых домов. Осколками выбило окна, разрушило крыши, фасады, входные группы, хозпостройки и заборы. Одно жилое здание полностью рухнуло, у еще одного — обвалилась стена. Также выбило окна в здании промышленного предприятия.

Ранее губернатор Белгородской области сообщил, что в больницах сейчас проходят лечение 32 человека, которые пострадали от обстрелов украинских военных. Один из раненых в тяжелом состоянии лежит в отделении реанимации.