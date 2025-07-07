Водитель «газели» пострадал из-за дрона ВСУ в Белгородской области

В Белгородской области украинские боевики с помощью беспилотника атаковали «газель», за рулем которой ехал мужчина. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В селе Борисовка Волоконовского района дроном ВСУ атакована „газель“. Ранен водитель», — сообщил он.

По данным Гладкова, пострадавший мужчина получил множественные осколочные ранения лица, рук и ног. Бригаде скорой помощи его передали военнослужащие подразделения «Орлан». Мужчину доставили в областную клиническую больницу.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о получившей ранения в результате атаки ВСУ жительнице села Каменский Хутор в Климовском районе. На данный момент пострадавшая в больнице.