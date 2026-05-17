Во всех округах Херсонской области пропал свет

Все округа Херсонской области частично или полностью обесточены, начались восстановительные работы. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Владимир Сальдо.

По его словам, аварийные службы и энергетики работают на местах ЧП и делают все необходимое для возвращения электричества в дома.

Ранее сотрудница коммунальной службы в Алешках погибла из-за удара украинского дрона. Беспилотник атаковал работников МБУ «ЖКХ и благоустройство», уточнил Сальдо. Также ранения получили шесть человек во время уборки территории.

В конце января 2026 года на всей территории Украины фиксировали перебои с электроэнергией. В ряде городов, в том числе Киеве, возникли проблемы с водоснабжением и отоплением. На фоне ситуации власти страны ввели аварийные отключения электричества.