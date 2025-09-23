Во Внукове обломок беспилотника проломил крышу частного дома

Днем 23 сентября в поселке Кокошкино в столичном районе Внуково на крышу частного дома рухнул боеприпас. Об этом сообщил источник 360.ru.

Сообщение о ЧП поступило в экстренные службы в 11:56 по московскому времени. По словам очевидцев, беспилотник взорвался в воздухе, а его обломок упал на крышу двухэтажного кирпичного дома и проломил ее.

Сейчас боеприпас лежит в комнате. На место происшествия вызвали саперов. Территорию в радиусе 200 метров от здания оцепили.

Официально эти данные не подтверждали.

Ранее стало известно, что 23 сентября взрывы прогремели в небе над Сергиевым Посадом. Предположительно, сработала система ПВО. Сведений о пострадавших нет.