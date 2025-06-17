Во Владимирской области ограничили работу интернета из-за угрозы атаки БПЛА

Временные ограничения по работе мобильного интернета ввели во Владимирской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Сегодня в связи с потенциальной угрозой атак БПЛА на территории Владимирской области введены временные ограничения в работе мобильного интернета», — указали в администрации.

Жителей области призвали с понимаем отнестись к временным ограничениям. Также региональные власти назвали эффективными такие меры для предотвращения возможных провокаций с применением дронов.

Проводной интернет и сети Wi-Fi продолжают работать, поэтому ими можно воспользоваться для решения неотложных вопросов. Ограничения оперативно снимут, как только исчезнет угроза, добавили в пресс-службе.

Ночью 17 июня силы ПВО уничтожили 147 украинских беспилотников над российскими регионами. Военные отразили атаку двух летевших на Москву дронов.