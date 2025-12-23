Во Львовской области объявили воздушную тревогу после взлета российского МиГ-31К

Взлет российского МиГ-31К зафиксировали во Львовской области утром 23 декабря. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат местной гордумы Игорь Зинкевич.

«На 06:37 зафиксирован взлет российского МиГ-31К! В 06:40, внимание, воздушная тревога во Львовской

области!» — написал он.

Депутат также предупредил об угрозе атаки ударных БПЛА на Львовщине.

В начале декабря президент Украины Владимир Зеленский обратился к союзникам на Западе за дополнительной помощью после российских ударов возмездия. Глава государства указал на серьезные повреждения объектов энергетики в ряде регионов страны.

Зеленский потребовал от Европы дополнительные средства противовоздушной обороны и усиления санкционного давления на Россию.