Историк Тодд заявил о начавшейся реорганизации мира, но не по правилам Запада

Запад проиграл России в украинском конфликте. Такое мнение высказал французский историк и прогнозист Эммануэль Тодд в интервью Berliner Zeitung .

«Очень просто: Запад проиграл конфликт на Украине. Сейчас идет реорганизация мира, причем не в соответствии с представлениями Запада», — отметил он.

Тодд добавил, что Запад планировал изолировать Россию, но выяснилось, что большинство стран мира отказались присоединиться к нему в этом вопросе.

Кроме того, на мировой арене появились новые игроки — страны БРИКС. По мнению историка, они уже стали выглядеть «как своего рода противовес Западу».

Если говорить об известных прогнозах Тодда, то он еще в 1976 году предсказал распад СССР в своей книге «Окончательный провал».

Ранее французский историк предсказал распад НАТО и освобождение Европы от американского диктата после поражения США в украинском конфликте. По словам Тодда, только после этого Россия и Германия вновь сблизятся.