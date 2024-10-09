Историк Тодд: Европа освободится после поражения США в украинском конфликте

После поражения США в конфликте на Украине произойдет распад НАТО и освобождение Европы от американского подчинения. Таким прогнозом французский историк Эммануэль Тодд поделился в интервью изданию Corriere della Sera .

«Исход этого конфликта решит судьбу Европы. <…> Если Соединенные Штаты потерпят поражение, НАТО распадется, а она станет свободной», — сказал собеседник издания.

По мнению журналиста, США использовали конфликт на Украине и подрыв «Северных потоков», чтобы заставить Германию отдалиться от России.

На втором этапе поражения США американский контроль над Европой «сотрут в порошок». И только после этого, ФРГ и РФ вновь сблизятся, резюмировал Тодд.

По данным издания Times, Германия может утратить статус третьей экономики мира к 2026 году, писал RT. Это произойдет из-за замедления роста на фоне санкций и зависимости от энергоносителей России.

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что Украина не сможет вернуть утраченные территории. По его словам, украинским властям придется пожертвовать землями.