Во Франции раскрыли истинные цели Киева при атаке на резиденцию Путина
Филиппо: Киев пытался сорвать мирный процесс Трампа, атаковав резиденцию Путина
Киев попытался атаковать резиденцию президента России Владимира Путина, надеясь сорвать переговорный процесс по урегулированию украинского конфликта. Таким мнением поделился в соцсети X лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Это сделано, чтобы подорвать мирные усилия Трампа», — отметил он.
По словам политика, то, что произошло, крайне серьезно. Он также напомнил, как президент Украины Владимир Зеленский угрожал российскому лидеру в своем рождественском обращении. Позже ночью последовал удар по президентской резиденции Путина. Филиппо добавил, что в этом нападении могут быть замешаны представители НАТО и Евросоюза.
Ранее военкор Александр Коц заявил, что атака украинских беспилотников по резиденции Путина сорвала последние ограничители с начала спецоперации и полностью развязала руки Кремлю. Он призвал перестать церемониться с «зарвавшимся наркоманом», проверить российские новые вооружения в деле и нанести сокрушительный удар по Киеву.