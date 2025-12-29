«Это сделано, чтобы подорвать мирные усилия Трампа», — отметил он.

По словам политика, то, что произошло, крайне серьезно. Он также напомнил, как президент Украины Владимир Зеленский угрожал российскому лидеру в своем рождественском обращении. Позже ночью последовал удар по президентской резиденции Путина. Филиппо добавил, что в этом нападении могут быть замешаны представители НАТО и Евросоюза.

Ранее военкор Александр Коц заявил, что атака украинских беспилотников по резиденции Путина сорвала последние ограничители с начала спецоперации и полностью развязала руки Кремлю. Он призвал перестать церемониться с «зарвавшимся наркоманом», проверить российские новые вооружения в деле и нанести сокрушительный удар по Киеву.