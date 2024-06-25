Шестеро вооруженных заключенных сбежали из учебного центра ВСУ под Черниговом

«Телеграф»: на Украине шестеро заключенных сбежали из учебного центра ВСУ

Шестеро заключенных, которое согласились вступить в ряды Вооруженных сил Украины, сбежали из учебного центра «Десна» в Черниговской области. Об этом сообщило украинское издание «Телеграф».

«Речь идет о 169-м учебном центре имени князя Ярослава Мудрого», — уточнили авторы материала.

Они добавили, что беглецы одеты в военную форму и вооружены. Командование воинской части сообщило командирам подразделений учебного центра о случившемся. Официально информацию пока не подтвердили.

Минобороны Украины ранее назвало число годных к мобилизации. По данным ведомства, на службу могут призвать 1,1 миллиона военнообязанных.