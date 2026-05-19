Внезапность и густой туман. Морпехи «Центра» заставили ВСУ бросить позиции
Морпех Леший: бойцы «Центра» заставили ВСУ сбежать с позиций без боя
Российские военные захватили украинский позиции, воспользовавшись густым туманом для внезапного наступления. Противник струсил и сбежал, оставив укрепления, рассказал ТАСС механик-водитель бронетранспортера 177-го гвардейского полка морской пехоты группировки войск «Центр» с позывным Леший.
«Поступила команда от нашего руководства — зайти „на головы“ противнику, занять их позиции под прикрытием очень густого тумана. Выступали колонной, шесть БТРов, в каждом были штурмовики. В каждом БТР человек по 10», — сказал морпех.
По его словам, такой армадой они выдвинулись в сторону противника, получив эффект неожиданности. Когда боевики ВСУ с БПЛА заметили их наступление, то покинули свои позиции, испугавшись. Российские морпехи прибыли на место, где никого не обнаружили и тем самым успешно выполнили поставленную перед ними боевую задачу.
Ранее российский штурмовик в одиночку смог отразить атаку боевиков ВСУ, что позволило его группе удержать опорный пункт в лесополосе и обойтись без потерь среди личного состава.