Внезапность и густой туман. Морпехи «Центра» заставили ВСУ бросить позиции

«Поступила команда от нашего руководства — зайти „на головы“ противнику, занять их позиции под прикрытием очень густого тумана. Выступали колонной, шесть БТРов, в каждом были штурмовики. В каждом БТР человек по 10», — сказал морпех.

По его словам, такой армадой они выдвинулись в сторону противника, получив эффект неожиданности. Когда боевики ВСУ с БПЛА заметили их наступление, то покинули свои позиции, испугавшись. Российские морпехи прибыли на место, где никого не обнаружили и тем самым успешно выполнили поставленную перед ними боевую задачу.

Ранее российский штурмовик в одиночку смог отразить атаку боевиков ВСУ, что позволило его группе удержать опорный пункт в лесополосе и обойтись без потерь среди личного состава.