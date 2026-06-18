Внеочередная встреча постпредов СНГ при ОБСЕ пройдет из-за атаки на автобус

По инициативе белорусской стороны постоянные представители стран СНГ при ОБСЕ соберутся на внеочередную встречу из-за атаки украинского беспилотника на автобус с детьми в Брянской области, при которой погибла женщина и шесть человек получили ранения. Об этом сообщил постпред Белоруссии Андрей Дапкюнас, его слова привел телеканал ОНТ .

«Беларусь ожидает безотлагательного и ответственного расследования этой трагедии», — подчеркнул Дапкюнас.

Дипломат назвал произошедшее актом терроризма против мирного населения. Кроме того, он призвал ОБСЕ дать принципиальную оценку атаке и перестать подпитывать и без того взрывоопасную обстановку в регионе.

Ранее Министерство иностранных дел Белоруссии вручило ноту протеста временному поверенному в делах Украины Ивану Новицкому и потребовало объяснений.