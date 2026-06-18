МИД Белоруссии вручил ноту протеста украинскому дипломату

Временный поверенный в делах Украины в Минске Иван Новицкий получил ноту протеста Министерства иностранных дел Белоруссии после удара беспилотника по автобусу со школьниками из Гомельской области под Брянском. Об этом в комментарии БелТА сообщил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Руслан Варанков.

Он подчеркнул, что от украинского дипломата потребовали объяснений по всем фактам преступления, в котором погибла гражданка Белоруссии и получили ранения пять детей и один взрослый.

«Республика Белоруссия решительно осуждает этот бесчеловечный террористический акт, которому нет и не может быть оправдания», — заявил Варанков.

Представитель МИД добавил, что от украинской стороны также потребовали предоставления данных всех участников атаки и привлечения виновных к ответственности.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после атаки украинского беспилотника по автобусу с гомельскими школьниками в Брянской области в ходе совещания поручил ввести запрет на поездки детей за границу без государственного контроля и специального разрешения. Он подчеркнул, что в стране достаточно мест для детского спорта и досуга.