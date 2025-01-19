Объяснить человеческой логикой устроенные боевиками ВСУ пытки и убийства жителей села Русское Поречное в Курской области невозможно. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова .

Она обратила внимание, что это стало еще одним доказательством людоедского настроя киевского неонацистского режима, который из-за своего бессилия на фронте пошел на расправу над мирными жителями.

Захарова добавила, что западные политики в очередной раз отведут глаза от этого циничного преступления и продолжат поставки вооружений, блокируя все попытки начать международное расследование нарушений гуманитарного права украинскими боевиками.

«Это лишний раз подтверждает, что истребление всего русского — в числе тех самых „европейских ценностей“, которые, как разглагольствуют „цивилизованные“ спонсоры бандеровцев, киевский режим защищает», — заявила представитель МИД России.

Дипломат подчеркнула, что из-за безразличия западных политиков российские следователи сами установят виновных и наказание для совершивших убийство мирных жителей террористов станет неотвратимым.

Тела пенсионеров со следами пыток обнаружили российские военные в подвале одного из домов освобожденного от украинских боевиков села Русское Поречное в Курской области. В ходе предварительного осмотра они допустили, что в погреб своих жертв украинские боевики загнали еще летом, когда оккупировали село.