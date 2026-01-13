Российский удар «Орешником» по цели под Львовом обрадовал жителей Херсона, Запорожья, Одессы и Николаева. Об этом РИА «Новости» сообщили в антифашистском подполье города Херсон.

Собеседник агентства сообщил, что удар гиперзвуковой ракетной системой «Орешник» по цели под Львовом сильно всполошил, ведь все привыкли, что фронт где-то там далеко, на юго-востоке. Тут же впервые сильный удар пришелся по негласной столице западной части страны, концентрации украинского национализма.

«Многие мирные в Одессе, Запорожье, Херсоне и Николаеве теперь говорят, что, мол, наконец-то русские вмазали по историческим виновникам всего происходящего, по нацистской Галиции, которая десятилетиями насаждала весь этот бандеровский нарратив на юго-востоке», — отметил он.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин назвал киевский режим болванами, которым стоит радоваться тому, что ударившая по целям в Киеве и Львове баллистическая ракета «Орешник» не несла ядерный боезаряд.