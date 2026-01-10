Власти Украины должны радоваться тому, что прилетевшая в Киев и Львов баллистическая ракета «Орешник» не несла ядерного боезаряда. Об этом в эфире YouTube канала заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Некоторые говорят: „О, там не было ядерных головок, пробило там несколько перекрытий“. Так вы, болваны, радуйтесь, что боеголовка не была начинена соответствующим взрывным материалом. Если бы там было еще что-то, что взрывается, то уже некому и говорить было бы», — обратился он к украинским властям.

Соскин призвал уволить руководство страны, так как они неспособны защитить Украину, а думаю только о собственной прибыли за счет западных «инвестиций». Политолог назвал их «самыми примитивными животными», поднявшимися из грязи в князи.

После ночного удара «Орешником» глава киевского режима Владимир Зеленский закатил очередную истерику и потребовал у западных партнеров больше систем ПВО. Поддержку противовоздушной обороны Украины он назвал приоритетом.