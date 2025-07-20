«Ход за Путиным». В Германии раскрыли планы Трампа по Украине

BZ: сделка по Patriot помогла раскрыть планы Трампа по срыву мира на Украине

Фото: РИА «Новости»

Настоящие намерения президента США Дональда Трампа направлены на срыв российской инициативы по урегулированию кризиса на Украине. Об этом сообщила немецкая газета Berliner Zeitung.

«Теперь ход за Владимиром Путиным, и все благодаря сделке США и НАТО по поставкам вооружения ВСУ, которая открыла истинные планы Трампа», — говорится в публикации.

Авторы издания считают, что глава Белого дома не смог переиграть Путина, поэтому решил перейти на угрозы, но у него вряд ли получится добиться успеха.

Ранее Трамп выступил за скорейшее завершения конфликта. Он пригрозил России пошлинами в 100%, если через 50 дней стороны не достигнут соглашения о прекращении огня.

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