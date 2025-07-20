BZ: сделка по Patriot помогла раскрыть планы Трампа по срыву мира на Украине

Настоящие намерения президента США Дональда Трампа направлены на срыв российской инициативы по урегулированию кризиса на Украине. Об этом сообщила немецкая газета Berliner Zeitung.

«Теперь ход за Владимиром Путиным, и все благодаря сделке США и НАТО по поставкам вооружения ВСУ, которая открыла истинные планы Трампа», — говорится в публикации.

Авторы издания считают, что глава Белого дома не смог переиграть Путина, поэтому решил перейти на угрозы, но у него вряд ли получится добиться успеха.

Ранее Трамп выступил за скорейшее завершения конфликта. Он пригрозил России пошлинами в 100%, если через 50 дней стороны не достигнут соглашения о прекращении огня.