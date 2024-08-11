Украинское руководство осознало, что их атака на Курскую область провалилась, и ее следует «сворачивать». Об этом в эфире своего Youtube-канала заявил британский аналитик Александр Меркурис.

Он отметил, что российские военные остановили наступление и выдавливают боевиков ВСУ из приграничья. По его мнению, ВС России сорвали план украинского руководства.

«Украинские власти пришли к пониманию того, что операция в Курской области не увенчалась успехом, и ее пора сворачивать» — заключил эксперт.

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 7 августа подтвердил, что войска остановили продвижение ВСУ вглубь Курской области. Он указал, что операция под Курском завершится выходом на госграницу и разгромом противника.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз рассказал, что ВСУ ждет под Курском сокрушительный провал. Он подчеркнул, что украинские власти выполняют приказы США и Великобритании и продолжают приносить в жертву своих граждан. По его словам, Запад намеренно идет по пути эскалации и подталкивает других к мировой войне.