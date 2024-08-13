Власти заявили о тяжелой обстановке в Судже

Глава Суджанского района Богачев назвал тяжелой обстановку в городе

Обстановка в городе Суджа Курской области сейчас сложная. Об этом в комментарии ТАСС заявил глава Суджанского района Александр Богачев.

«Обстановка тяжелая», — сказал собеседник агентства.

По его словам, население продолжают эвакуируют в периоды затишья между обстрелами со стороны ВСУ.

Ранее в СК РФ назвали имена командиров украинских бригад, атаковавших Курскую область ВСУ. Фигурантами уголовных дел о терактах, убийствах и покушении на убийства стали Владимир Пипко и Эмиль Ишкулов.

Известно, что подозреваемые командуют 22-й отдельной механизированной бригадой и 80-й отдельной десантно-штурмовой бригадой, которые напали на населенные пункты Курской области.

Личные данные других украинских военных, причастных к исполнению незаконных приказов, продолжают устанавливать следователи.

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