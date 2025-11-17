Власти захотели запретить работодателям сокращать вернувшихся с СВО бойцов с работы

Глава думского Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов подготовил законопроект, который должен улучшить трудовые гарантии для участников СВО. Пояснительная записка к документу поступила в распоряжение редакции 360.ru.

Речь в законопроекте идет о тех, кто ушел по мобилизации, подписал контракт с Минобороны или стал добровольцем, а после службы вернулся на прежнюю работу.

По словам парламентария, сейчас в Трудовом кодексе есть пробел: социальные гарантии для участников СВО не распространяются на тех, у кого трудовой договор был приостановлен из-за призыва или направления на службу в войска нацгвардии.

Из-за этого люди, вернувшиеся на работу после службы, не получают никакой дополнительной защиты и, если компания решит провести сокращения, могут попасть под них на общих основаниях.

Нилов счел такую ситуацию несправедливой. По его словам, СВО и частичная мобилизация стали тяжелым испытанием для тех, кто защищает страну. Поэтому государство, считает он, должно обеспечить таким работникам максимальную поддержку.

Подготовленный депутатом законопроект предлагает дать всем этим категориям сотрудников преимущественное право остаться на работе при сокращении штата.

Как полагает Ярослав Нилов, такие поправки позволят обеспечить дополнительные социальные гарантии для граждан, выполнявших задачи в особых условиях.

Они также создадут правовые предпосылки для их успешной социализации. Кроме того, документ продемонстрирует признание государством особых заслуг таких граждан.

Ранее депутат Нилов сообщил, что страховые пенсии будут проиндексированы на 7,6% с 1 января.