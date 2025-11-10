Депутат Нилов сообщил, что страховые пенсии будут проиндексированы на 7,6% с 1 января

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил в беседе с RT , что с 1 января 2026 года страховые пенсии проиндексируют на 7,6%.

По словам депутата, индексация запланирована выше уровня инфляции.

«Получается, что с 1 января, а не с 1 февраля, как должны были проиндексировать. Это позитивно», — отметил парламентарий.

Кроме того, Нилов заявил, что социальные пенсии увеличат с 1 апреля в связи с изменением прожиточного минимума. С 1 октября ожидается рост должностных окладов и пенсий военных и сотрудников силовых ведомств.