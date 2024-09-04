Власти Украины разместят войска у Чернобыльской АЭС

Украина исключит часть границы с Белоруссией из зоны отчуждения ЧАЭС

Правительство Украины решило исключить участок границы с Белоруссией из зоны отчуждения Чернобыльской АЭС, чтобы усилить оборону и контроль в пограничной области. Об этом сообщила пресс-служба МВД страны.

В министерстве отметили, что власти согласовали проект указа главы государства «об изъятии участка границы с Белоруссией из зоны отчуждения». Речь идет о 50-метровой полосе вдоль границы.

Еще весной МВД Украины сообщило, что часть территории Чернобыльского заповедника выделят для возведения фортификационных сооружений.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВС РФ нанесли удары по флангам украинской группировки у Макеевки. По его словам, тактическое положение российских войск серьезно улучшилось, вокруг ВСУ на этом направлении сформировался огневой мешок.