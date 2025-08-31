Власти Украины обвинили Россию в нежелании завершать конфликт

Россия не хочет завершить конфликт на Украине. С таким заявлением выступил советник главы офиса киевского режима Михаил Подоляк, его слова привело издание УНИАН .

Он отметил, что ситуация может измениться, если «мировое сообщество» начнет придерживаться тактики, которую ранее выдвигала украинская сторона.

Политик уточнил, что переговорам должно предшествовать прекращение огня.

«Надо придерживаться той, которую предложила Украина. Сначала прекращение огня, переговорный процесс, потом будет временное перемирие и полная заморозка по линии фронта. Это понимание, что Россия хочет выйти из конфликта. Сегодня очевидно, что они не хотят», — сказал Подоляк.

Советник главы офиса президента Украины добавил, что Россия продолжит вести боевые действия, пока у нее есть ресурсы и возможности.

Владимир Зеленский ранее признал невозможность вернуть территории силой оружия.