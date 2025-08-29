Зеленский заявил о невозможности вернуться к границам военным путем
Украина не сможет вернуть свои границы военным путем и готова пойти по более быстрому пути дипломатии, чтобы сократить потери. С таким заявлением в ходе брифинга выступил украинский лидер Владимир Зеленский.
Он подчеркнул, что страна оказалась перед сложным выбором завершения предстоящего конфликта — военным или дипломатическим путем.
«Мы понимаем, что оружием границы сегодня восстановить не сможем. Дипломатический путь более быстрый и с меньшими потерями», — заявил Зеленский.
Украинский лидер добавил, что, по его мнению, Россия затягивает переговоры, так как получила от США то, что хотела.
«Если бы сразу предложили трехстороннюю встречу, шансов было бы больше», — пояснил Зеленский.
При этом он отметил, что подготовка к встрече все же идет и украинская команда ведет обсуждение с Катаром, Саудовской Аравией, Турцией, Швейцарией и США.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна после предварительного согласования основных положений на уровне делегаций и внешнеполитических ведомств.
Он добавил, что украинские власти получили российские предложения, но работа по их обсуждению пока не идет.