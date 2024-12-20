Обстановка в захваченном ВСУ Херсоне ухудшилась. Об этом в Telegram-канале заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Он подчеркнул, что киевские власти не оказывают должной поддержки людям и эвакуация превратилась в фарс. Жителей правого берега Днепра отвозят до Одессы и оставляют там без жилья и денег.

«Люди оказываются в полном одиночестве, вынужденные искать убежище и средства для существования сами», — написал губернатор Херсонской области.

Сальдо возмутило, что власти Украины осуждают желающих вернуться в Херсон и называют их решения враждебными нарративами и хайпом. По его мнению, мирное население просто хочет иметь достойные условия для жизни, получать необходимую помощь и быть в безопасности, что является приоритетом России.

«Верю в возвращение Херсона домой. Знаю, что так будет. И тогда никто не останется один на один с трудностями, а каждый житель обретет настоящую поддержку», — заключил он.

Ранее Сальдо заявлял, что обмен Новороссии и Донбасса на членство Украины в НАТО не может стать условием для мирного соглашения.