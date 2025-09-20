Власти сообщили, что последствий отражения атаки БПЛА в Нижегородской области нет

Губернатор Никитин: во время атаки дронов на Нижний Новгород никто не пострадал

Атака беспилотника на Нижегородскую область не привела к последствиям. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин в своем Telegram-канале .

«Сегодня ночью силы ПВО сбили вражеский БПЛА на территории одного из округов Нижегородской области. По предварительным данным, последствия не зафиксированы», — написал он.

Минобороны РФ сообщило, что за ночь средства ПВО сбили и перехватили 149 украинских беспилотников над регионами страны. Один из них был уничтожен над Нижегородской областью.

Средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских БПЛА в Волгоградской области. В Краснооктябрьском районе обломки дрона разбили остекление котельной. В Красноармейском районе на пустыре загорелась сухая трава.