Массированную атаку БПЛА отразили в Волгоградской области

Средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских БПЛА в Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров, его слова привела местная администрация в Telegram-канале .

«Падения обломков БПЛА зафиксированы в Тракторозаводском, Краснооктябрьском и Красноармейском районах Волгограда, а также в Ольховском районе области», — рассказал глава региона.

По его словам, на улице Хрустальной в Краснооктябрьском районе обломки дрона повредили остекление котельной. В Красноармейском районе на пустыре произошло возгорание сухой травы, пожар ликвидировали. Предварительно, никто не пострадал.

Прошедшей ночью БПЛА атаковали Саратовскую область. В результате пострадал один человек, сообщил губернатор Роман Бусаргин.