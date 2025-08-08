Отдыхающих в Сириусе эвакуировали с пляжей из-за угрозы БПЛА

В Сириусе объявили угрозу атаки БПЛА. В связи с этим отдыхающих попросили покинуть пляжи и открытые бассейны и укрыться в безопасном месте, заявил в своем Telegram-канале глава администрации ФТ Дмитрий Плишкин.

«Все силы и средства готовы к ее отражению. Прошу сохранять спокойствие и укрыться в безопасном месте», — подчеркнул он.

Угрозу атаки объявили в 12:53. По словам Плишкина, на момент 14:11 опасность сохраняется. Он пообещал написать, когда режим опасности отменят.

Мэр Сочи Андрей Прошунин рассказал, что в городе работают системы ПВО.

«Все службы приведены в состояние максимальной готовности. Их координирует городской оперативный штаб», — добавил он.

Градоначальник также обратился к местным жителям и гостям Сочи с просьбой сохранять спокойствие, соблюдать необходимые меры безопасности и ни в коем случае не выходить на улицу до отбоя тревоги.

За ночь средства противовоздушной обороны нейтрализовали над российскими регионами 30 украинских дронов самолетного типа. Их поразили в Ростовской, Саратовской, Брянской, Белгородской и Волгоградской областях, а также в Крыму.

В Миллеровском и Чертковском районах из-за БПЛА загорелась цистерна с бензином. Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил, что обошлось без пострадавших.