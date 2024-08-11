Власти сформируют списки пострадавших жителей дома в Курской области

Руководство Курской области начало формировать списки жителей дома, которые пострадали из-за попадания ракеты в многоквартирный дом в Курске. Об этом заявил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале .

Он подтвердил, что жильцам окажут помощь, для этого мэр города Игорь Куцак организовал специальную комиссию. Она оценит масштабы ЧП.

Смирнов отметил, что жильцам пострадавшего от атаки дома предложили разместиться в ПВР, но они отказались и временно поселились у родственников. Губернатор добавил, что вопросы предоставления материальной и социальной поддержки находятся на личном контроле мэра.

«Администрация Железнодорожного округа берет на себя оформление необходимых документов для получения компенсации», — заключил Смирнов.

В ночь на 11 августа ракета ВСУ попала в девятиэтажный жилой дом в Курске. Из-за удара пострадали 13 человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.