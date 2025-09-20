Власти Саратова рассказали о последствиях атаки БПЛА на многоэтажку

В Саратовской области сняли угрозу атаки БПЛА, об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем Telegram-канале .

«Для жильцов пострадавших в результате атаки БПЛА домов организовали пункт временного размещения на базе близлежащей школы», — написал он.

Они смогут вернуться в свои квартиры сегодня после завершения всех оперативных процедур. Если понадобится, власти организуют временные места для проживания.

На месте происшествия продолжают трудиться экстренные службы. Работает оперативный штаб.

«В результате происшествия пострадал один человек. Женщину своевременно госпитализировали, оказали необходимую помощь. Сейчас она находится под наблюдением врачей в больнице», — добавил Бусаргин.

В двух домах выбило окна. Сейчас специалисты обходят квартиры, чтобы оценить ущерб.

Администрации города поручили срочно восстановить оконные блоки. Средства на это выделят из областного бюджета.

Повреждения также получили несколько машин. Механизм возмещения ущерба уже отработан: в ближайшее время представители районной администрации встретятся с гражданами, чтобы ответить на все вопросы.

За минувшую ночь российские средства ПВО сбили 149 украинских дронов над территорией страны. Больше всего БПЛА уничтожили над Ростовской областью — 40 аппаратов. Еще 27 беспилотников уничтожили в Саратовской области, 18 — в Брянской, 15 — в Самарской.