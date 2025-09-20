Силы ПВО уничтожили 149 украинских БПЛА над Россией за ночь

Средства противовоздушной обороны прошедшей ночью уничтожили 149 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны .

Дроны ВСУ перехватили в период с 23:00 19 сентября до 06:00 20 сентября. Больше всего БПЛА сбили над Ростовской областью — 40 аппаратов. Еще 27 беспилотников уничтожили в Саратовской области, 18 — в Брянской, 15 — в Самарской.

«Двенадцать — над территорией Республики Крым, восемь — над территорией Волгоградской области», — добавили в Минобороны.

Четыре дрона уничтожили в Белгородской области, по два — под Воронежем и Калугой, по одному — в Курской, Смоленской и Нижегородской областях. Над Черным морем сбили 15 БПЛА, над Азовским — три.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров ранее сообщил об отражении массированной атаки украинских беспилотников на регион.