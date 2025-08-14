В Ростове-на-Дону ввели локальный режим ЧС после атаки БПЛА

В Ростове-на-Дону после атаки украинских беспилотников на жилые дома ввели локальный режим ЧС. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель городской администрации.
«На месте происшествия введен локальный режим ЧС. Работают оперативные службы», — сказал собеседник агентства.
Ранее стало известно, что при ударе украинских дронов по многоквартирным домам на улицах Тельмана и Лермонтовская пострадали как минимум 13 человек.
По словам врио губернатора региона Юрия Слюсаря, состояние двоих из них оценивается как тяжелое. Пострадавших доставили в больницу. Еще 11 местным жителям также потребовалась госпитализация, они получили ранения разной степени тяжести.
