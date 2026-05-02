Ракетную опасность объявили в Туапсе и Новороссийске

Власти двух муниципалитетов Краснодарского края ввели режим ракетной опасности. Росавиация сообщила и о приостановке работы аэропорта Сочи.

Режим ракетной угрозы с воздуха в границах Туапсинского муниципального образования объявил его глава Сергей Бойко в телеграм-канале. Чиновник призвал местное население и туристов сохранять спокойствие. Он отметил, что при включении звуковых сигналов «Внимание всем» необходимо строго следовать установленным правилам безопасности и искать укрытие.

Примерно в то же время, около 21:20, аналогичный уровень оповещения задействовали власти Новороссийска. По словам мэра города Андрея Кравченко, в городе-герое включили сирены для предупреждения граждан о возможной атаке.

Жителей попросили внимательно следить за официальными сообщениями и не поддаваться панике.

Осложнение ситуации в небе над регионом отразилось на работе гражданской авиации. В целях обеспечения безопасности пассажиров и экипажей власти ввели временные ограничения на прием и отправку рейсов в международном аэропорту Сочи.

За последние недели Украина уже несколько раз пыталась атаковать объекты в Туапсе.