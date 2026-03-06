Власти показали последствия атаки ВСУ на Севастополь

Украинские дроны ранили девять человек в Севастополе, пострадали дети

Обломки одного из беспилотников повредили подстанцию. В двух районах частично пропал свет. Другой дрон задел газовую трубу.

Еще один беспилотник рухнул рядом с пятиэтажным многоквартирным домом на улице Ефремова. Взрыв разворотил фасад одного из подъездов, как видно на опубликованных Развожаевым фотографиям.

Дрон перед вылетом начинили не только взрывчаткой, но и кассетными поражающими элементами, металлическими шариками. При детонации они разлетелись в разные стороны, как настоящая шрапнель.

Пока известно о девятерых пострадавших. Шестерых пришлось госпитализировать с различными ранами. Трое из них — дети.

Губернатор пообещал, что местные оперативные службы начнут ликвидировать последствия атаки утром в пятницу, 6 марта.

ВСУ атаковали Севастополь и в середине февраля. Украина также применила дроны с металлическими шариками.