Власти Подольска взяли под опеку более 1,4 тысячи семей участников СВО

В Подольске налажен постоянный контакт с 1414 семьями участников специальной военной операции. Особое внимание уделяют одиноким пожилым родителям, вдовам, будущим мамам и детям.

Глава городского округа Григорий Артамонов отметил, что оказывается гуманитарная, психологическая и юридическая помощь, организуются медицинские обследования. Для младших членов семей предусмотрены бесплатные места в детских садах вне очереди, школьное питание, кружки и секции, путевки в оздоровительные лагеря. Многим героям важно найти свое место в мирной жизни. Уже трудоустроили 32 человека, большинство — в организации и на предприятия округа. Также проводят повышение квалификации, переподготовку и обучение.

Бойцам, получившим инвалидность в результате ранений, медицинская помощь, включая зубопротезирование и реабилитацию, оказывается в первоочередном порядке. Значимую поддержку воинам получают на региональном уровне. На единовременную денежную выплату взамен предоставления земельных участков подано более 350 заявлений. Действуют налоговые льготы по недвижимости, земельному и транспортному налогам.

«Делаем все, чтобы бойцы и их семьи быстрее получали необходимую поддержку. Для обращения в Госфонд „Защитники Отечества“ и Военно-социальный центр достаточно прийти в любой офис МФЦ нашего округа — специалисты примут и передадут документы для комплексного сопровождения, помогут оформить 13 видов услуг на сайте Министерства обороны РФ», — добавил глава округа.

Действующие военнослужащие и члены их семей также могут обратиться в МФЦ для получения четырех видов справок. Больше информации можно узнать на официальном сайте МФЦ.

Специалисты Центра поддержки участников СВО и их семей находятся на улице Чистова, 11/8, к ним можно обратиться по телефону: 8 (496) 757-77-71, 8 (964) 724-12-65.