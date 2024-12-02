Семьям бойцов СВО в Подольске рассказали о дополнительных мерах поддержки

Встреча представителей власти с родными участников специальной военной операции прошла в администрации городского округа. В ней также участвовали депутат Московской областной думы Павел Максимович и профильные специалисты.

Целью мероприятия было обсуждение и решение проблемных вопросов, а также разъяснение дополнительных мер социальной поддержки для семей участников СВО. Представители правового управления, опеки, управления социального развития, комитета по делам молодежи и сферы образования ответили участникам встречи на интересующие их вопросы.

Специалисты обсудили с родными и близкими участников спецоперации темы медицинского освидетельствования, опеки и усыновления детей, безопасности, выплат и поиска пропавших без вести бойцов и статуса их семей.

«Поступившие личные обращения взял на свой депутатский контроль», — заявил Павел Максимович.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».