Семьям бойцов СВО в Подольске рассказали о дополнительных мерах поддержки
Встреча представителей власти с родными участников специальной военной операции прошла в администрации городского округа. В ней также участвовали депутат Московской областной думы Павел Максимович и профильные специалисты.
Целью мероприятия было обсуждение и решение проблемных вопросов, а также разъяснение дополнительных мер социальной поддержки для семей участников СВО. Представители правового управления, опеки, управления социального развития, комитета по делам молодежи и сферы образования ответили участникам встречи на интересующие их вопросы.
Специалисты обсудили с родными и близкими участников спецоперации темы медицинского освидетельствования, опеки и усыновления детей, безопасности, выплат и поиска пропавших без вести бойцов и статуса их семей.
«Поступившие личные обращения взял на свой депутатский контроль», — заявил Павел Максимович.
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