Власти Орловской области назвали главную цель атаки ВСУ на регион

Украинские военные ставили целью атаки беспилотников на Орловскую область объекты топливо-энергетической инфраструктуры. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Андрей Клычков.

По его словам, средства РЭБ и ПВО сбили 20 беспилотников над территорией области.

«Основная цель атаки противника — объекты топливо-энергетической инфраструктуры. Последствий удалось избежать благодаря быстрому реагированию. Возгорание оперативно локализовали и полностью ликвидировали. Значительных повреждений и пострадавших нет», — написал Клычков.

Губернатор поблагодарил военных и оперативные службы за самоотверженную работу в любое время дня и ночи.

«Сегодня вы отразили вероломную атаку противника, в очередной раз проявили героизм. Победа будет за нами», — добавил он.

Ранее удар по нефтебазе в Орловской области попал на камеру.