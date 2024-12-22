Власти Орловской области назвали главную цель атаки ВСУ на регион
Клычков назвал целью атак ВСУ на Орловскую область энергетические объекты
Украинские военные ставили целью атаки беспилотников на Орловскую область объекты топливо-энергетической инфраструктуры. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Андрей Клычков.
По его словам, средства РЭБ и ПВО сбили 20 беспилотников над территорией области.
«Основная цель атаки противника — объекты топливо-энергетической инфраструктуры. Последствий удалось избежать благодаря быстрому реагированию. Возгорание оперативно локализовали и полностью ликвидировали. Значительных повреждений и пострадавших нет», — написал Клычков.
Губернатор поблагодарил военных и оперативные службы за самоотверженную работу в любое время дня и ночи.
«Сегодня вы отразили вероломную атаку противника, в очередной раз проявили героизм. Победа будет за нами», — добавил он.
Ранее удар по нефтебазе в Орловской области попал на камеру.