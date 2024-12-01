Власти оккупированного ВСУ донбасского города решились на радикальный шаг

Власти Славянска, расположенного на территории временно подконтрольной Украине части ДНР, запретили все виды деятельности в сфере образования, культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта. Об этом сообщило издание «Страна.ua».
Такое распоряжение подписал мэр города Вадим Лях. Украинское издание пояснило, что образовательный процесс в школах, а также в других подобных учреждениях, перевели в дистанционный формат.
Отмечается, что такие меры стали ответом на обострившуюся ситуацию в сфере безопасности. Других подробностей власти пока не приводили.
Ранее ополченец Богданов рассказал, что вооруженные силы Украины обстреляли мирных жителей Славянска.
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