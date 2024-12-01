Власти оккупированного ВСУ донбасского города решились на радикальный шаг

В Славянске закрыли все школы и отменили массовые мероприятия

Власти Славянска, расположенного на территории временно подконтрольной Украине части ДНР, запретили все виды деятельности в сфере образования, культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Такое распоряжение подписал мэр города Вадим Лях. Украинское издание пояснило, что образовательный процесс в школах, а также в других подобных учреждениях, перевели в дистанционный формат.

Отмечается, что такие меры стали ответом на обострившуюся ситуацию в сфере безопасности. Других подробностей власти пока не приводили.

Ранее ополченец Богданов рассказал, что вооруженные силы Украины обстреляли мирных жителей Славянска.