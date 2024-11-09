Вооруженные силы Украины обстреливали мирных жителей Славянска, поэтому российские военные устроили эвакуацию. Они провели колонну автобусов по темному полю с риском для жизни. Ополченец 110-й штурмовой бригады Андрей Богданов рассказал об этом «Известиям» .

По его словам, автобусы сопровождали всего семь ополченцев. В пути они обнаружили, что украинские военные перекрыли выезд поваленными деревьями и заминировали дорогу. Богданов повел колонну через поле.

«Я ту местность очень хорошо знаю. Я на Краматорск полжизни пешком пробегал», — сказал мужчина.

Эвакуация происходила ночью, без освещения. Богданов побежал впереди и вывел людей в безопасное место.

На харьковском направлении украинские военные атаковали еще одну эвакуационную колонну. Они обстреляли беженцев, которые пытались выбраться в безопасное место по гуманитарному коридору.