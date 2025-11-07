Власти Одесской области заявили о прилетах БПЛА по объектам энергетики

Российские военные нанесли удар по энергетической инфраструктуре Одесской области. Об этом в Telegram-канале сообщила местная администрация.

«В ночь на 7 ноября регион подвергся удару беспилотников. Силы ПВО уничтожили большинство воздушных целей, при этом зафиксированы попадания по объектам энергетики», — отметили в администрации.

В пресс-службе добавили, что повреждения получили также складские помещения и административное здание. На место прилетов оперативно прибыли подразделения спасателей.

Ранее в Чугуеве Харьковской области поразили пункты запуска БПЛА и дислокации иностранных наемников ВСУ.